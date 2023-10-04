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Уральское УГМС объявило шторомое предупреждение в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 4–6 октября

4 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Уральское УГМС объявило шторомое предупреждение в Свердловской области

На 4–6 октября в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью.

Пожароопасная обстановка сохранится в Тавдинском, Ирбитском, Арамильском и Талицком городских округах (4 класс опасности), а также в горокруге Пелым и Тугулымском ГО (5 класс опасности). В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и соседних муниципалитетах риск возникновения лесных пожаров отсутствует (1 класс опасности).

Что касается погоды, в ближайшие три дня в Свердловской области будет преимущественно облачно с прояснениями; ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается температура от +11 до +16 градусов, ночью — от +6 до +11 градусов. Возможны небольшие дожди, передают специалисты уральского метеобюро.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание и дожди в Екатеринбурге в первой декаде октября.

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#Общество#Свердловская область#Погода#Синоптики#Штормовое предупреждение#Метеорологи#Уральский УГМС#Григорий Орлов
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