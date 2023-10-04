Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 4–6 октября

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Пожароопасная обстановка сохранится в Тавдинском, Ирбитском, Арамильском и Талицком городских округах (4 класс опасности), а также в горокруге Пелым и Тугулымском ГО (5 класс опасности). В Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и соседних муниципалитетах риск возникновения лесных пожаров отсутствует (1 класс опасности).
Что касается погоды, в ближайшие три дня в Свердловской области будет преимущественно облачно с прояснениями; ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается температура от +11 до +16 градусов, ночью — от +6 до +11 градусов. Возможны небольшие дожди, передают специалисты уральского метеобюро.
Ранее синоптики спрогнозировали похолодание и дожди в Екатеринбурге в первой декаде октября.