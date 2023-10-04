Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 4–6 октября

Что касается погоды, в ближайшие три дня в Свердловской области будет преимущественно облачно с прояснениями; ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем ожидается температура от +11 до +16 градусов, ночью — от +6 до +11 градусов. Возможны небольшие дожди, передают специалисты уральского метеобюро.