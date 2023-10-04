Сотрудники Fix Price в Екатеринбурге рассказали о массовых увольнениях

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Некоторые сотрудники сообщили, что работать им приходится за несколько человек. При этом зарплату они получают за обычный объем работы, пишет Е1.
Бывший администратор магазина на Синих Камнях рассказала, что руководство относится к сотрудникам пренебрежительно и по-хамски. Их заставляют работать в выходные дни, а также на больничных, так как людей в магазинах не хватает. Зарплаты у персонала маленькие, утверждает экс-сотрудница.
Коллеги женщины подтверждают эти данные. Проработавшая в компании почти 10 лет жительница Алена рассказала, что в последнее время она была заведующей магазином в микрорайоне ЖБИ. Она сказала, что раньше все было нормально, но все изменилось с приходом нового руководства.
За последние три с половиной года я сходила в отпуск раза четыре, но это были короткие отпуска, дней по пять максимум, — сказала Алена.
Зарплаты у сотрудников составляют от 28 до 43 тысяч рублей, утверждают они. Также, по словам работников, они вынуждены тратить заработанные средства на нужды компании.
В самой компании эти данные отрицают и сообщают, что работа идет в штатном режиме: увольнения есть, но они не критичны. Также здесь сообщили, что работодатель действует по закону: если человека вызывают на работу в выходной, ему этот день дополнительно оплачивают.