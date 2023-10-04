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Спортсмен из Нижнего Тагила установил седьмой рекорд России

Спортсмен из Нижнего Тагила установил седьмой рекорд России

4 октября 2023, 06:34
Фото: Скрин с видео Фаниса Хайруллина
Седьмой рекорд России установил спортсмен и тренер из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин. Он совершил наибольшее количество отжиманий на брусьях за одну минуту.

Фанис отжался 40 раз и стал рекордсменом среди всех мужчин России. О новом рекорде рассказал сам атлет.

По словам спортсмена, самое сложное заключалось в том, что, когда он опускался на нижнюю точку, звучал сигнал. Тоже самое происходило и на верхней точке.

Если внизу сигнал не прозвучал, значит повторение не засчитано, — отметил Фанис Хайруллин.

Напомним, что 27-летний Фанис Хайруллин — руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие», мировой рекордсмен, семикратный рекордсмен России, мастер спорта по стритлифтингу.

Под его руководством рекорды России регулярно ставят юные тагильские спортсмены. К примеру, недавно 12-летний Иван Болотов установил рекорд России по упражнению берпи за одну минуту. Он выполнил его 31 раз.

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#Спорт#Нижний Тагил#Мужчины#Атлетика#Фанис Хайруллин#Отжимания#Брусья#Дарья Сорокина#Рекорды#Стритлифтинг#Юные спортсмены
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