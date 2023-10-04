Спортсмен из Нижнего Тагила установил седьмой рекорд России

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:36
Фанис отжался 40 раз и стал рекордсменом среди всех мужчин России. О новом рекорде рассказал сам атлет.
По словам спортсмена, самое сложное заключалось в том, что, когда он опускался на нижнюю точку, звучал сигнал. Тоже самое происходило и на верхней точке.
Если внизу сигнал не прозвучал, значит повторение не засчитано, — отметил Фанис Хайруллин.
Напомним, что 27-летний Фанис Хайруллин — руководитель регионального объединения уличной атлетики «Стойкие», мировой рекордсмен, семикратный рекордсмен России, мастер спорта по стритлифтингу.
Под его руководством рекорды России регулярно ставят юные тагильские спортсмены. К примеру, недавно 12-летний Иван Болотов установил рекорд России по упражнению берпи за одну минуту. Он выполнил его 31 раз.