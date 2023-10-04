Свердловчанина обвинили в убийстве собутыльников обухом топора и ножом

Трагедия произошла в конце сентября 2023 года. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомого в Режевском районе и, поругавшись с ним, оглушил обухом топора, а затем убил ножом в грудь. Второго находившегося в доме мужчину он также зарезал.