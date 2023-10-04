Свердловчанина обвинили в убийстве собутыльников обухом топора и ножом

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Трагедия произошла в конце сентября 2023 года. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомого в Режевском районе и, поругавшись с ним, оглушил обухом топора, а затем убил ножом в грудь. Второго находившегося в доме мужчину он также зарезал.
Вскоре оперативники задержали предполагаемого преступника — на допросе он во всем признался. По обвинению в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) ему грозит от 8 до 20 лет колонии. Также этот пункт статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Ранее в этот день свердловский суд арестовал Алексея Протасова, обвиняемого в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга из-за денежного спора.