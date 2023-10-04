tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Свердловчанина обвинили в убийстве собутыльников обухом топора и ножом

Свердловчанина обвинили в убийстве собутыльников обухом топора и ножом

4 октября 2023, 14:18
Фото: 1MI
В Свердловской области 49-летнего жителя Красноуфимского района обвинили в убийстве двух знакомых мужчин.

Трагедия произошла в конце сентября 2023 года. По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в гостях у знакомого в Режевском районе и, поругавшись с ним, оглушил обухом топора, а затем убил ножом в грудь. Второго находившегося в доме мужчину он также зарезал.

Вскоре оперативники задержали предполагаемого преступника — на допросе он во всем признался. По обвинению в двойном убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) ему грозит от 8 до 20 лет колонии. Также этот пункт статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее в этот день свердловский суд арестовал Алексея Протасова, обвиняемого в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга из-за денежного спора.

В Липецке отправили в изолятор мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы
Узнать подробнее
Читайте также:
В убийстве участковой из поселка Первомайского обвинили ее экс-супругаВ Красноуфимске задержали подозреваемого в убийстве 31-летней участковой полицииЖительница деревни в Свердловской области зарезала знакомого из-за неприязни
#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Убийство#Криминал#Массовое убийство#Двойное убийство#Григорий Орлов
Подпишитесь
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Сегодня, 12:38
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Сегодня, 08:17
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
Вчера, 16:10
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Вчера, 10:47
В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
Вчера, 12:45
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Вчера, 11:00