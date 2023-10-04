Священники предложили запретить празднование Хэллоуина в России

«Хэллоуин не имеет ничего общего с памятью о святых и усопших. То, как люди его отмечают, говорит о том, что этот праздник внедряется для прославления злых сил. Но изображение зла приводит к болезням и душевным проблемам», — подчеркнул протоиерей.