Священники предложили запретить празднование Хэллоуина в России

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Многие православные священнослужители считают, что этот западный праздник скорее связан с злыми силами, чем со святыми, которых почитают верующие. Протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, выразил свою критику Хэллоуина. По его словам, этот праздник очень опасен для людей, которые его отмечают, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Хэллоуин не имеет ничего общего с памятью о святых и усопших. То, как люди его отмечают, говорит о том, что этот праздник внедряется для прославления злых сил. Но изображение зла приводит к болезням и душевным проблемам», — подчеркнул протоиерей.
Священник также напомнил о происходивших трагедиях в канун Дня всех святых.
«В начале 2000-х годов в Италии, во время празднования Хэллоуина, произошло землетрясение. Была разрушена школа и погибли дети, которые участвовали в этом безумии. В Южной Корее также случались несчастные случаи в этот день. Хэллоуин не приносит ничего хорошего», — предупредил протоиерей.
Подобное мнение высказал и священник Филипп Ильяшенко. Он отметил, что люди и животные, подвергшиеся воздействию зла, страдают и погибают. Поэтому культ злым силам является по меньшей мере странным и опасным.