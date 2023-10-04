Трансформаторная будка в Екатеринбурге превратилась в вагон метро

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Рисунок на уличной будке сделала художница Мария Нурманова. В работах девушки часто присутствуют бытовые сюжеты, так как, по ее словам, людей важно показывать такими, какие они есть.
Идея изобразить едущих горожан в метро у Марии возникла спонтанно. Художница использовала в работе своих знакомых, друзей, а также обычных прохожих, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».
Девушка также отметила, что скрытой идеи у арт-объекта нет, поскольку каждый человек увидит в нем что-то свое.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге граффитчики в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисовали несколько остановок.