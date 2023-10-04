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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 10:10

Трансформаторная будка в Екатеринбурге превратилась в вагон метро

Трансформаторная будка в Екатеринбурге превратилась в вагон метро

4 октября 2023, 09:07
Фото: Фестиваль «Стенограффия»
В Екатеринбурге трансформаторную будку разрисовали под вагон метро. Новый арт-объект под названием «Восемь утра» появился на улице 8 марта.

Рисунок на уличной будке сделала художница Мария Нурманова. В работах девушки часто присутствуют бытовые сюжеты, так как, по ее словам, людей важно показывать такими, какие они есть.

Фото: Фестиваль «Стенограффия»

Идея изобразить едущих горожан в метро у Марии возникла спонтанно. Художница использовала в работе своих знакомых, друзей, а также обычных прохожих, рассказали в пресс-службе фестиваля «Стенограффия».

Девушка также отметила, что скрытой идеи у арт-объекта нет, поскольку каждый человек увидит в нем что-то свое.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге граффитчики в рамках фестиваля «Стенограффия» разрисовали несколько остановок.

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