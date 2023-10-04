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В Екатеринбурге готова площадка для строительства кампуса УрФУ

В Екатеринбурге готова площадка для строительства кампуса УрФУ

4 октября 2023, 06:38
Фото: 1MI
В Екатеринбурге завершилась подготовка площадки для строительства кампуса УрФУ мирового уровня.

Частью первой очереди кампуса станут общежития и инфраструктура деревни, в которой летом проводился международный фестиваль университетского спорта, рассказали в Департаменте информационной политики.

Также на территории будущего университетского городка построят Институт радиоэлектроники и IT, Институт экономики и управления и научный центр для старшеклассников. Как рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, основная часть строительных работ начнется в четвертом квартале 2023 года.

По словам гендиректора компании «Единый заказчик» Карена Оганесяна, кампус будут строить в несколько этапов. Его вместимость будет рассчитана на количество студентов, превышающее восемь тысяч.

Напомним, строительство кампуса планируется закончить к 2026 году. Его площадь составит около 100 тысяч «квадратов».

Кампус мирового уровня УрФУ в Екатеринбурге будет построен к 2026 году
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