В Екатеринбурге готова площадка для строительства кампуса УрФУ

Также на территории будущего университетского городка построят Институт радиоэлектроники и IT, Институт экономики и управления и научный центр для старшеклассников. Как рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, основная часть строительных работ начнется в четвертом квартале 2023 года.