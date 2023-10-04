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В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ГУФСИН ищет помещения для новых исправцентов

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ГУФСИН ищет помещения для новых исправцентов

4 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Еще два исправительных центра появятся в Свердловской области. Они расположатся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Сейчас ГУФСИН разыскивает для них помещения.

Об этом заявила заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина в эфире ОТВ.

По ее словам, потребность в подобных учреждениях велика. В связи с этим расширение сети исправительных центров стоит на контроле и федеральной службы исполнения наказаний, и правительства Свердловской области.

Для появления двух новых учреждений рассматриваются Нижний Тагил и Екатеринбург. Однако пока власти лишь разыскивают подходящие помещения, а также согласовывают их с администрацией муниципальных образований и федеральной службой исполнения наказаний.

Ранее сообщалось, что на Уктусе в Екатеринбурге появится исправцентр. Под постройку уже отдано здание бывшего санатория на Просторной, 1.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#ГУФСИН#Заключенные#Помещения#Екатеринбург#Исправительные центры#Дарья Сорокина
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