В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ГУФСИН ищет помещения для новых исправцентов

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Об этом заявила заместитель начальника ГУФСИН России по Свердловской области Екатерина Закачурина в эфире ОТВ.
По ее словам, потребность в подобных учреждениях велика. В связи с этим расширение сети исправительных центров стоит на контроле и федеральной службы исполнения наказаний, и правительства Свердловской области.
Для появления двух новых учреждений рассматриваются Нижний Тагил и Екатеринбург. Однако пока власти лишь разыскивают подходящие помещения, а также согласовывают их с администрацией муниципальных образований и федеральной службой исполнения наказаний.
Ранее сообщалось, что на Уктусе в Екатеринбурге появится исправцентр. Под постройку уже отдано здание бывшего санатория на Просторной, 1.