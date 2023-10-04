В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса иномарки

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Сбила ребенка водитель машины Kia Optima. Ребенка госпитализировали в больницу с ушибами, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Екатеринбургу.
За рулем машины находилась 32-летняя женщина со стажем вождения восемь лет. Она пояснила, что ребенок неожиданно выехал на дорогу. Водитель применила экстренное торможение, но это не помогло.
Теперь инспекторы планируют прийти в школу к мальчику. Там они прочитают лекцию о важности соблюдения ПДД. Также данные об аварии будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей ребенка привлекут к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке Большой Исток в Сысерти.