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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса иномарки

В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса иномарки

4 октября 2023, 12:29
Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Екатеринбургу
9-летний ребенок переезжал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса авто. Это произошло в 07.50 часов на перекрестке улиц Патриса Лумумбы — Ферганская в Екатеринбурге.

Сбила ребенка водитель машины Kia Optima. Ребенка госпитализировали в больницу с ушибами, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: Госавтоинспекция УМВД России по Екатеринбургу

За рулем машины находилась 32-летняя женщина со стажем вождения восемь лет. Она пояснила, что ребенок неожиданно выехал на дорогу. Водитель применила экстренное торможение, но это не помогло.

Теперь инспекторы планируют прийти в школу к мальчику. Там они прочитают лекцию о важности соблюдения ПДД. Также данные об аварии будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей ребенка привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что 11-летний мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в поселке Большой Исток в Сысерти.

Мужчина в Екатеринбурге перебегал дорогу и попал под колеса иномарки
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#Происшествия#ПДД#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Самокат#Авария#Дарья Сорокина
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