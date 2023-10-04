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В Екатеринбурге похоронили экс-главу свердловского ГУВД Владимира Воротникова

В Екатеринбурге похоронили экс-главу свердловского ГУВД Владимира Воротникова

4 октября 2023, 13:17
Фото: 1MI
Экс-главу свердловского ГУВД, генерал-лейтенанта милиции в отставке Владимира Воротникова похоронили в Екатеринбурге. Прощание с ним состоялось в Храме-на-Крови.

На церемонии присутствовали сотни человек, а том числе высокопоставленные силовики и чиновники. Прощание началось в 10.00 и длилось на протяжении нескольких часов.

Владимира Воротникова похоронили с воинскими почестями на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Состоялся троекратный оружейный салют.

Генерал-лейтенант начал службу в органах внутренних дел в 1970 году. Он два раза становился главой ГУВД по Свердловской области. На пенсию он вышел 17 лет назад.

После этого его назначили почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. Он налаживал сотрудничество между представителями Монголии и Урала.

Экс-главу свердловского ГУВД Владимира Воротникова похоронят 4 октября
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