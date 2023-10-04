В Екатеринбурге похоронили экс-главу свердловского ГУВД Владимира Воротникова

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
На церемонии присутствовали сотни человек, а том числе высокопоставленные силовики и чиновники. Прощание началось в 10.00 и длилось на протяжении нескольких часов.
Владимира Воротникова похоронили с воинскими почестями на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Состоялся троекратный оружейный салют.
Генерал-лейтенант начал службу в органах внутренних дел в 1970 году. Он два раза становился главой ГУВД по Свердловской области. На пенсию он вышел 17 лет назад.
После этого его назначили почетным консулом Монголии в Екатеринбурге. Он налаживал сотрудничество между представителями Монголии и Урала.