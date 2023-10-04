tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Екатеринбурге продают ресторан за 24 миллиона рублей

В Екатеринбурге продают ресторан за 24 миллиона рублей

4 октября 2023, 09:37
Фото: Midjourney
Недавно открывшийся ресторан продают за 24 миллиона рублей в Екатеринбурге. Это двухэтажное заведение «Мама Пицца», которое находится около «Екатеринбург Арены».

Ресторан открылся всего полгода назад — в апреле 2023 года. Он расположен в ЖК Крылов-2. Сейчас же готовый бизнес продается за 24 млн рублей.

Заведение было построено с нуля. Здесь имеется производственное оборудование, мебель, детский лабиринт, декор, светильники, шторы, водопровод, пожароохранная система, музыкальное оборудование, видеонаблюдение и лифт.

Площадь ресторана составляет 491 квадратных метров. Аренда будет оплачиваться из расчета 600 рублей за квадратный метр. Купив бизнес, покупатель получит полный штат сотрудников и специально разработанное меню заведения.

Транспортное предприятие за 250 миллионов продается в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
«Траст» продал акции АО «Балтийский лизинг» в 1,3 дороже стартовой ценыЖитель Свердловской области продал арестованный автомобильВ Екатеринбурге гостиницу-недострой рядом с психбольницей продают за 264 млн рублей
#Ресторан#Екатеринбург Арена#Продажа#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Мама Пицца#ЖК Крылов-2
Подпишитесь
Семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Сегодня, 08:17
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
Вчера, 16:10
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Вчера, 10:47
В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
Вчера, 12:45
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Вчера, 11:00