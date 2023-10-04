В Екатеринбурге продают ресторан за 24 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Ресторан открылся всего полгода назад — в апреле 2023 года. Он расположен в ЖК Крылов-2. Сейчас же готовый бизнес продается за 24 млн рублей.
Заведение было построено с нуля. Здесь имеется производственное оборудование, мебель, детский лабиринт, декор, светильники, шторы, водопровод, пожароохранная система, музыкальное оборудование, видеонаблюдение и лифт.
Площадь ресторана составляет 491 квадратных метров. Аренда будет оплачиваться из расчета 600 рублей за квадратный метр. Купив бизнес, покупатель получит полный штат сотрудников и специально разработанное меню заведения.