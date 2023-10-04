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В Нижнем Тагиле появился еще один школьный технопарк

В Нижнем Тагиле появился еще один школьный технопарк

4 октября 2023, 11:10
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле прошло открытие еще одного школьного технопарка. Он называется «Сфериум» и располагается на базе лицея №39.

На торжественной церемонии открытия присутствовал в том числе мэр города Владислав Пинаев, сообщили в пресс-службе администрации.

Отмечается, что это уникальный проект для города. Он был воплощен в жизнь в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Миссия «Сфериума» — создать все условия, чтобы раскрыть потенциал каждого ученика, готового делать научные, технические открытия для России, и реализовать заложенные таланты. На воплощение проекта направлено 37 млн рублей, — рассказала начальник Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Фото: Администрация Нижнего Тагила

На базе технопарка будут реализовывать программы по медиатехнологиям, биологии, медицине и робототехнике. Здесь можно будет создавать медиаконтент, снимать фильмы и ролики.

Некоторые образцы техники уникальны не только для школы, но и для Нижнего Тагила. К примеру, здесь имеется анатомический стол, который в позволяет видеть 3D-модель человеческого тела в натуральную величину.

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