В Нижних Сергах водитель влетел в бетонную плиту и погиб

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По предварительным данным, мужчина ехал на небезопасной скорости. Во время поворота он влетел в бетонную плиту. В результате водитель скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Приехавшие на место аварии инспекторы установили личность погибшего свердловчанина и опросили свидетелей. Выяснилось, что мужчина проживал в Верхней Пышме. По факту происшествия ведется проверка.
Напомним, 20 сентября 2023 года на Челябинском тракте погиб водитель грузовика Mercedes после столкновения с «КАМАЗом».