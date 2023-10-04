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В Нижних Сергах водитель влетел в бетонную плиту и погиб

В Нижних Сергах водитель влетел в бетонную плиту и погиб

4 октября 2023, 04:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля Lada Granta скончался после того, как влетел в бетонное ограждение. ДТП случилось в Нижних Сергах на улице Космонавтов 2 октября 2023 года.

По предварительным данным, мужчина ехал на небезопасной скорости. Во время поворота он влетел в бетонную плиту. В результате водитель скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Приехавшие на место аварии инспекторы установили личность погибшего свердловчанина и опросили свидетелей. Выяснилось, что мужчина проживал в Верхней Пышме. По факту происшествия ведется проверка.

Напомним, 20 сентября 2023 года на Челябинском тракте погиб водитель грузовика Mercedes после столкновения с «КАМАЗом».

Водитель грузовика Mercedes погиб в ДТП на Челябинском тракте
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