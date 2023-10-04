В осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Большинство новобранцев будут направлены в учебные соединения воинской части, где по итогам подготовки получат военно-учетные специальности.
Перед отправкой военнообязанным выдадут одежду разных цветов в зависимости от рода войск. Также им предоставят банковские карты для получения денежного довольствия во время службы, заявил на пресс-конференции ТАСС глава свердловского военного комиссариата Юрий Аксенов.
Напомним, 1 октября в России стартовал осенний военный призыв на срочную службу — соответствующий указ 29 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. До 31 декабря 2023 года Минобороны РФ планирует рекрутировать 130 тысяч российских мужчин, и это на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее.