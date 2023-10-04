В осенний призыв на службу хотят призвать более трех тысяч свердловчан

Напомним, 1 октября в России стартовал осенний военный призыв на срочную службу — соответствующий указ 29 сентября подписал президент РФ Владимир Путин. До 31 декабря 2023 года Минобороны РФ планирует рекрутировать 130 тысяч российских мужчин, и это на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее.