В профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Чаще всего травматологи уходят в частные медучреждения из-за низкой зарплаты, рассказал заместитель председателя профсоюза врачей РФ Михаил Андрочников изданию «Известия».
По словам Андрочникова, более высокооплачиваемое место работы ищут, как правило, опытные хирурги и травматологи в возрасте 42-44 лет. Также зампред отметил, что работать в травмпункте бывает трудно, напряженно и опасно. Часто в учреждение приходят жертвы поножовщины и нетрезвые граждане.
По экспертным данным, медики в Свердловской области, работающие в травмпунктах, зарабатывают в среднем около 100 тысяч рублей. Кроме того, эксперты считают, что уровень заработной платы у травматологов и хирургов не слишком высокий.
Напомним, в Екатеринбурге в нескольких травмпунктах пришлось сократить рабочий день из-за того, что в учреждениях не хватает сотрудников.