В профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области

По словам Андрочникова, более высокооплачиваемое место работы ищут, как правило, опытные хирурги и травматологи в возрасте 42-44 лет. Также зампред отметил, что работать в травмпункте бывает трудно, напряженно и опасно. Часто в учреждение приходят жертвы поножовщины и нетрезвые граждане.