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В профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области

В профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области

4 октября 2023, 11:01
Фото: Midjourney
В профсоюзе врачей объяснили, почему в Свердловской области не хватает травматологов.

Чаще всего травматологи уходят в частные медучреждения из-за низкой зарплаты, рассказал заместитель председателя профсоюза врачей РФ Михаил Андрочников изданию «Известия».

По словам Андрочникова, более высокооплачиваемое место работы ищут, как правило, опытные хирурги и травматологи в возрасте 42-44 лет. Также зампред отметил, что работать в травмпункте бывает трудно, напряженно и опасно. Часто в учреждение приходят жертвы поножовщины и нетрезвые граждане.

По экспертным данным, медики в Свердловской области, работающие в травмпунктах, зарабатывают в среднем около 100 тысяч рублей. Кроме того, эксперты считают, что уровень заработной платы у травматологов и хирургов не слишком высокий.

Напомним, в Екатеринбурге в нескольких травмпунктах пришлось сократить рабочий день из-за того, что в учреждениях не хватает сотрудников.

Нет зарплат — нет врачей. Почему свердловские медики не хотят работать на периферии
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