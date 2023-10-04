В РЭО начали отслеживание источников образования ТКО в регионах РФ

«РЭО разработал шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации во ФГИС УТКО. Регионам предлагается внести общие сведения об источниках образования отходов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также предупредил, что заполнение данных форм приобретет обязательный характер для всех субъектов РФ уже с декабря, после начала работы ФГИС УТКО. Буцаев выразил уверенность, что загрузка данных в общую систему будет способствовать большей прозрачности с точки зрения прослеживаемости отходов.