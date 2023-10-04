В РЭО начали отслеживание источников образования ТКО в регионах РФ

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Предполагается, что данные будут вводиться в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), роль оператора которой выполняет РЭО. Об этом пишет gorod55.
«РЭО разработал шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации во ФГИС УТКО. Регионам предлагается внести общие сведения об источниках образования отходов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также предупредил, что заполнение данных форм приобретет обязательный характер для всех субъектов РФ уже с декабря, после начала работы ФГИС УТКО. Буцаев выразил уверенность, что загрузка данных в общую систему будет способствовать большей прозрачности с точки зрения прослеживаемости отходов.
Сообщается, что информация о категориях потребителей, количестве источников возникновения ТКО, расчетной массе в тоннах и расчетном объеме в кубометрах будет передаваться в РЭО из регионов.
Замгендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров указал, что РЭО начинает рассылать шаблоны для заполнения данных по субъектам РФ, рассчитывая, что в регионах будут заранее изучать шаблоны для скорейшей адаптации к новой мере. Таким образом, подчеркнул Буров, в текущий момент заполнение этих форм не является обязательным, но уже стало рекомендованным, поскольку даст РЭО возможность понять механизм работы системы, а самим регионам — освоиться с выполнением нового требования.
Согласно приказу Минприроды № 919, требование об обязательной передаче данных во ФГИС УТКО начнет действовать с 1 декабря 2023 года. Обязанности по передаче информации возложат на региональных операторов и операторов по обращению с отходами, а также на органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, РЭО.