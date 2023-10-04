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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Свердловскую область придут холода

В Свердловскую область придут холода

4 октября 2023, 07:05
Фото: Midjourney
В Свердловской области прекратится дождливая погода и придет похолодание. Понижение температуры ожидается днем 4 октября 2023 года.

Температура воздуха в регионе станет ниже из-за приближения холодной воздушной массы, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, по словам метеоролога, 4 октября в области столбики термометров будут на уровне +16… +18 градусов. Кроме того, вместе с дождями уйдет облачность.

При этом в Екатеринбурге прогнозируется +14… +16 градусов, переменная облачность и непродолжительные осадки.

Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей неделе до 6 октября 2023 года прогнозируются ветреность и облачность. В конце недели ожидаются осадки. Температура воздуха в городе не будет превышать +10… +15 градусов.

Дождливо и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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