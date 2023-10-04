В Свердловскую область придут холода

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Температура воздуха в регионе станет ниже из-за приближения холодной воздушной массы, рассказал свердловский синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, по словам метеоролога, 4 октября в области столбики термометров будут на уровне +16… +18 градусов. Кроме того, вместе с дождями уйдет облачность.
При этом в Екатеринбурге прогнозируется +14… +16 градусов, переменная облачность и непродолжительные осадки.
Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей неделе до 6 октября 2023 года прогнозируются ветреность и облачность. В конце недели ожидаются осадки. Температура воздуха в городе не будет превышать +10… +15 градусов.