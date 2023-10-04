В Тамбове появился первый в РФ памятник основателю политологии Чичерину

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как отметил юрист, Борис Чичерин внес большой вклад в развитие социологии, политологии, юриспруденции, истории, а его труды до сих пор представлены во многих мировых университетах. Пучнин сказал, что Чичерин был универсальным ученым, мог состояться в самых разных сферах и должен по праву занять свое место в истории России. Это касается и политики, и права, и строительства железной дороги, и даже создания периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной, передает novostivolgograda.ru.
«Чичерин — создатель планетарной модели атома. И это за 25 лет до Нильса Бора!» — сказал Пучнин.
По его словам, именно Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Он выступал за развитие гражданского общества и диалог центральной власти и местного самоуправления.
Пучнин также выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову.
«Тамбовская земля — родина многих великих людей, оставивших весомый след в истории нашего Отечества. В нашем регионе появляется еще одна точка притяжения», — сказал глава области.
Создание памятника Чичерину потребовало 15 лет осмысления, сбора денег, создания по-настоящему талантливого скульптурного произведения. И сейчас оно является одним из украшений центральной части Тамбова. Скульптором памятника стал Виктор Остриков.