В Тамбове появился первый в РФ памятник основателю политологии Чичерину

Как отметил юрист, Борис Чичерин внес большой вклад в развитие социологии, политологии, юриспруденции, истории, а его труды до сих пор представлены во многих мировых университетах. Пучнин сказал, что Чичерин был универсальным ученым, мог состояться в самых разных сферах и должен по праву занять свое место в истории России. Это касается и политики, и права, и строительства железной дороги, и даже создания периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной, передает novostivolgograda.ru.