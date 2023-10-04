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В Тамбове появился первый в РФ памятник основателю политологии Чичерину

В Тамбове появился первый в РФ памятник основателю политологии Чичерину

4 октября 2023, 11:33
Фото: АП
Первый в стране памятник основоположнику конституционного права России, русскому правоведу Борису Чичерину появился в Тамбове. Инициатива открытия монумента принадлежит юристу, политическому эксперту и автору общественных проектов Алексею Пучнину.
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей ПучнинАлексей Пучнин
Алексей Пучнин
Фото: АП

Как отметил юрист, Борис Чичерин внес большой вклад в развитие социологии, политологии, юриспруденции, истории, а его труды до сих пор представлены во многих мировых университетах. Пучнин сказал, что Чичерин был универсальным ученым, мог состояться в самых разных сферах и должен по праву занять свое место в истории России. Это касается и политики, и права, и строительства железной дороги, и даже создания периодической системы химических элементов, которую Менделеев признал приоритетной, передает novostivolgograda.ru.

«Чичерин — создатель планетарной модели атома. И это за 25 лет до Нильса Бора!» — сказал Пучнин.

По его словам, именно Чичерин обосновал необходимость баланса государственной власти и свободы. Он выступал за развитие гражданского общества и диалог центральной власти и местного самоуправления.

Пучнин также выразил благодарность губернатору Тамбовской области Максиму Егорову.

«Тамбовская земля — родина многих великих людей, оставивших весомый след в истории нашего Отечества. В нашем регионе появляется еще одна точка притяжения», — сказал глава области.

Создание памятника Чичерину потребовало 15 лет осмысления, сбора денег, создания по-настоящему талантливого скульптурного произведения. И сейчас оно является одним из украшений центральной части Тамбова. Скульптором памятника стал Виктор Остриков.

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