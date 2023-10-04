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В ЦВО заявили об отсутствии планов по мобилизации в Свердловской области

В ЦВО заявили об отсутствии планов по мобилизации в Свердловской области

4 октября 2023, 11:48
Фото: Midjourney
Центральный военный округ не планирует разворачивать новую мобилизацию в Свердловской области.

С таким заявлением выступил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО Виталий Малахов. По заверению полковника, никаких мобилизационных мероприятий в регионе «не спланировано и не планируется», сказал он на пресс-конференции ТАСС.

На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в стране, указав на достаточное количество военнослужащих для ведения боевых действий. Аналогичное заявление в конце сентября сделал замначальника главного организационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Напомним, 29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о старте осенней призывной кампании, в рамках которой планируется призвать 130 тысяч срочников.

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#Общество#Свердловская область#Армия#Военные#Призыв#Военнослужащие#Мобилизация#Частичная мобилизация#Григорий Орлов
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