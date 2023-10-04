В ЦВО заявили об отсутствии планов по мобилизации в Свердловской области

На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в стране, указав на достаточное количество военнослужащих для ведения боевых действий. Аналогичное заявление в конце сентября сделал замначальника главного организационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.