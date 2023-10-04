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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле

Семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле

4 октября 2023, 09:51
Фото: tagilcity.ru
4 октября в Нижнем Тагиле прошел второй этап выборов на пост главы города. Всего на должность кандидатов выдвинулось семь человек, всем им разрешили выступить на Думе 11 октября.

Выступление каждого кандидата составляло десять минут. Они показывали презентации и рассказывали о своих планах на посту главы города, а также о том, как собираются развивать Нижний Тагил. Озвучивали проблемы, которые видят в городе, и говорили о своем управленческом опыте.

Затем, в течение еще пяти минут кандидатам давалась возможность ответить на вопросы, которые задавала комиссия. Личные собеседования прошли позже в закрытом формате.

В результате конкурсная комиссия допустила до выступления на заседании Гордумы 11 октября всех семерых претендентов.

Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила:

  1. Никита Ванаев из Новоуральска, гендиректор ООО «Инвестжилстрой»;
  2. Сергей Мошин, атаман хутора «Нижнетагильский»;
  3. Владислав Пинаев, действующий глава города;
  4. Эльвира Калугина, инженер по природоохранной деятельности МУП «Тагилэнерго»;
  5. Андрей Мельников, начальник отдела горхозяйства ЗАТО Свободный;
  6. Ольга Кияткина, председатель профсоюза НТЗМК;
  7. Федор Трачук, директор автомойки в Нижнем Тагиле.

Редакция TagilCity.ru готовит подробную публикацию с тезисами кандидатов на пост главы Нижнего Тагила.

Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
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