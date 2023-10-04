Семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Выступление каждого кандидата составляло десять минут. Они показывали презентации и рассказывали о своих планах на посту главы города, а также о том, как собираются развивать Нижний Тагил. Озвучивали проблемы, которые видят в городе, и говорили о своем управленческом опыте.
Затем, в течение еще пяти минут кандидатам давалась возможность ответить на вопросы, которые задавала комиссия. Личные собеседования прошли позже в закрытом формате.
В результате конкурсная комиссия допустила до выступления на заседании Гордумы 11 октября всех семерых претендентов.
Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила:
Редакция TagilCity.ru готовит подробную публикацию с тезисами кандидатов на пост главы Нижнего Тагила.