Семь кандидатов допущены в финал конкурса на пост главы города в Нижнем Тагиле

Выступление каждого кандидата составляло десять минут. Они показывали презентации и рассказывали о своих планах на посту главы города, а также о том, как собираются развивать Нижний Тагил. Озвучивали проблемы, которые видят в городе, и говорили о своем управленческом опыте.