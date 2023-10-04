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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Выяснилось, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет

4 октября 2023, 05:32
Многие люди жалуются на избыточный вес, который появляется из-за сидячего образа жизни и неправильного питания. Особенно трудно избавиться от нежелательных килограммов с возрастом.

Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рассказала, как худеть и поддерживать себя в форме после 45 лет.

«Очень важно быть активным даже в мелочах: поднимайтесь пешком по лестнице, а не на лифте. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: всегда можно выйти на полчаса пораньше и пройтись до работы самостоятельно», — пояснила Татарева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровым. Также, по ее мнению, нельзя обойтись без физических упражнений. Не у всех есть возможность посещать спортзал, но можно выполнять простые тренировки дома.

«Рекомендую делать планку. Одна минута в планке каждое утро, 15-20 отжиманий и приседания отлично подойдут для домашних тренировок. Можно сделать небольшую растяжку или заниматься йогой», — отметила гимнастка.

Желающим похудеть Татарева посоветовала следить за питанием. По ее мнению, не стоит ограничивать себя в еде, но нужно употреблять качественную пищу.

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