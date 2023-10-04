Житель Екатеринбурга пошел на «вписку» и лишился телефона

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Злоумышленники пойманы. Им вынесен приговор за разбой и грабеж. Все это происходило 2 октября 2022 года. Заявление в полицию написал 27-летний пострадавший, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Потерпевший рассказал, что он познакомился с девушкой на сайте знакомств и пошел к ней домой по ее приглашению на якобы «вписку». Однако, когда он оказался в подъезде, его ограбили, а девушка спешно уехала в лифте.
Полицейские задержали грабителей. Ими оказались безработные мужчины в возрасте 22 и 25 лет. Ранее они были судимы за кражи и незаконный оборот наркотиков.
35-летняя женщина с сайта знакомств оказалась сожительницей одного из грабителей. Она получила год исправительных работ, а мужчина — три года.