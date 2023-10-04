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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Житель Екатеринбурга шел на вечеринку и был ограблен

Житель Екатеринбурга пошел на «вписку» и лишился телефона

4 октября 2023, 12:53
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Житель Екатеринбурга шел на вечеринку и был ограблен

В Екатеринбурге мужчину ограбили в подъезде, забрав у него телефон, наушники и устройство для нагревания табака. Также его избили.

Злоумышленники пойманы. Им вынесен приговор за разбой и грабеж. Все это происходило 2 октября 2022 года. Заявление в полицию написал 27-летний пострадавший, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Потерпевший рассказал, что он познакомился с девушкой на сайте знакомств и пошел к ней домой по ее приглашению на якобы «вписку». Однако, когда он оказался в подъезде, его ограбили, а девушка спешно уехала в лифте.

Полицейские задержали грабителей. Ими оказались безработные мужчины в возрасте 22 и 25 лет. Ранее они были судимы за кражи и незаконный оборот наркотиков.

35-летняя женщина с сайта знакомств оказалась сожительницей одного из грабителей. Она получила год исправительных работ, а мужчина — три года.

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#Полиция#Разбой#Грабеж#Судимость#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Якобы вписка
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