Житель Екатеринбурга стал жертвой грабежа после знакомства с женщиной в интернете

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Преступной группе уже вынесли приговор. Двух мужчин и женщину обвиняют в грабеже и разбое, сообщает региональная прокуратура.
Известно, что в конце сентября прошлого года женщина разместила в интернете объявление о том, что ищет мужчину для совместного времяпрепровождения. Ей ответил один екатеринбуржец, который пожелал провести с ней время.
После этого в 5 часов утра женщина впустила нового знакомого в подъезд дома, где его уже поджидали двое мужчин. Они избили его, раздели и забрали ценное имущество. После этого нападавшие убежали.
В этот же день обоих нападавших задержали. Это удалось благодаря записям камер видеонаблюдения, а также потому, что оба жили в том же доме, где напали на человека.
Экспертиза показала, что один из участников драки психически болен, поэтому в отношении него будет принято отдельное решение. Женщине назначили один год исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, а мужчине — три года и 20 дней принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства со штрафом в размере восемь тысяч рублей.