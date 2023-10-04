Житель Екатеринбурга стал жертвой грабежа после знакомства с женщиной в интернете

Экспертиза показала, что один из участников драки психически болен, поэтому в отношении него будет принято отдельное решение. Женщине назначили один год исправительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства, а мужчине — три года и 20 дней принудительных работ с удержанием из зарплаты 5% в доход государства со штрафом в размере восемь тысяч рублей.