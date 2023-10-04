Житель Новой Ляли продал краденую иномарку за полмиллиона рублей

Следствие полагает, в ночь с 15 на 16 марта 2023 года неустановленные лица, украли в городе Новая Ляля иномарку Toyota. И уже 16 марта машину продали жителю Перми за полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.