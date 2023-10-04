Житель Новой Ляли продал краденую иномарку за полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Следствие полагает, в ночь с 15 на 16 марта 2023 года неустановленные лица, украли в городе Новая Ляля иномарку Toyota. И уже 16 марта машину продали жителю Перми за полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что продавец знал, что машина была угнана этой же ночью. Сделка по купле-продаже состоялась. Однако все произошедшее стало известно полицейским.
В результате продавец авто признал свою вину и раскаялся в случившемся. Уголовное дело отправлено в суд. Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет.