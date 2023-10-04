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Житель Новой Ляли продал краденую иномарку за полмиллиона рублей

Житель Новой Ляли продал краденую иномарку за полмиллиона рублей

4 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
44-летнего жителя Новой Ляли судят за продажу краденой машины жителю Перми.

Следствие полагает, в ночь с 15 на 16 марта 2023 года неустановленные лица, украли в городе Новая Ляля иномарку Toyota. И уже 16 марта машину продали жителю Перми за полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что продавец знал, что машина была угнана этой же ночью. Сделка по купле-продаже состоялась. Однако все произошедшее стало известно полицейским.

В результате продавец авто признал свою вину и раскаялся в случившемся. Уголовное дело отправлено в суд. Мужчине грозит тюремный срок до пяти лет.

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#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Кража#Пермь#Машина#Новая Ляля#Продажа#Сделка#Тюремный срок#Купля-продажа#Дарья Сорокина
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