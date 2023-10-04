Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Дорога в селе на улице Новоалександровская была отремонтирована в этом году. Она не асфальтированная, а представляет собой насыпь из щебня разной фракции. Однако, по словам местных жителей, проектировщики не учли, что улица наклонная, и одна ее сторона оказалась ниже уровня новой дороги.
Дома, которые находятся ниже на улице, просто замуровали. Был выезд у нас из дома, сейчас выезда нет. Да и на дорогу надо лесенку ставить, чтобы выйти. То есть из своих окон мы видим только ноги людей, которые идут по дороге. Вот так у нас делается все для людей, — поделилась с TagilCity.ru жительница села Ирина.
На кадрах видео, которое сделала Ирина, видно, что уровень дороги почти достигает уровня крыши автомобилей, стоящих возле домов. Таким образом выехать на проезжую часть невозможно. У пешеходов тоже есть трудности. Чтобы выйти на дорогу, к насыпи нужно приставить лестницу, сообщила Ирина. Она также сняла на видео, как ее соседка-пенсионерка буквально карабкается по камням. «Это просто издевательство», — возмущаются местные жители.
Начальник по строительству нам сказал, что для них главное, чтобы дорога была ровная. А как люди должны дальше жить, это никого не волнует, — рассказала сельчанка.
Замурованные жители Большой Лаи также переживают за подъезд спецтехники. У некоторых сельчан нет канализации в домах и они пользуются выгребными ямами. Однако теперь въезд перекрыт и для ассенизаторских машин.
Редакция TagilCity.ru направит запрос в администрацию Горноуральского округа, чтобы выяснить, почему при ремонте дороги не учитывалась разная высота улицы, а также как и когда власти будут решать проблему с выездом.