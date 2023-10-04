Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги

Дорога в селе на улице Новоалександровская была отремонтирована в этом году. Она не асфальтированная, а представляет собой насыпь из щебня разной фракции. Однако, по словам местных жителей, проектировщики не учли, что улица наклонная, и одна ее сторона оказалась ниже уровня новой дороги.