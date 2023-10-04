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Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги

Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги

4 октября 2023, 08:17
Фото: 1MI
В селе Большая Лая Горноуральского округа долгожданный ремонт дороги обернулся проблемами для жителей улицы Новоалександровская. Сельчане остались буквально замурованы без возможности выезда на автомобилях, а пешеходам приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогу.

Дорога в селе на улице Новоалександровская была отремонтирована в этом году. Она не асфальтированная, а представляет собой насыпь из щебня разной фракции. Однако, по словам местных жителей, проектировщики не учли, что улица наклонная, и одна ее сторона оказалась ниже уровня новой дороги.

Дома, которые находятся ниже на улице, просто замуровали. Был выезд у нас из дома, сейчас выезда нет. Да и на дорогу надо лесенку ставить, чтобы выйти. То есть из своих окон мы видим только ноги людей, которые идут по дороге. Вот так у нас делается все для людей, — поделилась с TagilCity.ru жительница села Ирина.
Дорога на улице Новоалександровская в селе Большая ЛаяДорога на улице Новоалександровская в селе Большая Лая
Дорога на улице Новоалександровская в селе Большая Лая
Фото: tagilcity.ru

На кадрах видео, которое сделала Ирина, видно, что уровень дороги почти достигает уровня крыши автомобилей, стоящих возле домов. Таким образом выехать на проезжую часть невозможно. У пешеходов тоже есть трудности. Чтобы выйти на дорогу, к насыпи нужно приставить лестницу, сообщила Ирина. Она также сняла на видео, как ее соседка-пенсионерка буквально карабкается по камням. «Это просто издевательство», — возмущаются местные жители.

Пенсионерке приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогуПенсионерке приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогу
Пенсионерке приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогуПенсионерке приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогу
Пенсионерке приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогу
Фото: tagilcity.ru
Начальник по строительству нам сказал, что для них главное, чтобы дорога была ровная. А как люди должны дальше жить, это никого не волнует, — рассказала сельчанка.

Замурованные жители Большой Лаи также переживают за подъезд спецтехники. У некоторых сельчан нет канализации в домах и они пользуются выгребными ямами. Однако теперь въезд перекрыт и для ассенизаторских машин.

Редакция TagilCity.ru направит запрос в администрацию Горноуральского округа, чтобы выяснить, почему при ремонте дороги не учитывалась разная высота улицы, а также как и когда власти будут решать проблему с выездом.

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#Общество#ГГО и пригород#Эксклюзив#Большая Лая#Проблемы#Анна Григорьева#Ремонт дороги#Жители#Канализация#Дома#Камни#Выезд
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