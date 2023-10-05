Девушка из Ирбита «подарила» мошенникам более 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По рассказу девушки, в конце сентября ей позвонили в мессенджере с неизвестного номера — на аватарке был логотип «Госуслуг». Незнакомец поведал, что мошенники якобы пытаются добраться до банковского счета свердловчанки, и связал ее с «сотрудницей банка».
В беседе со лжебанкиром девушка поверила, что ее деньги находятся под угрозой, и сделала несколько переводов на чужие счета. Для самой крупной транзакции в 269 тысяч рублей ей даже пришлось оформить кредит. Отправив аферистам 559 тысяч рублей, она догадалась о происходящем и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Ранее сообщалось, что отбывающий срок в колонии тагильчанин по телефону обманул женщину на 23 тысячи рублей.
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