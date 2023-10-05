Девушка из Ирбита «подарила» мошенникам более 500 тысяч рублей

В беседе со лжебанкиром девушка поверила, что ее деньги находятся под угрозой, и сделала несколько переводов на чужие счета. Для самой крупной транзакции в 269 тысяч рублей ей даже пришлось оформить кредит. Отправив аферистам 559 тысяч рублей, она догадалась о происходящем и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК), сообщили в пресс-службе областного УМВД.