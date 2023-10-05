Дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Так, в субботу, 7 октября, утром в городе будет +6 градусов, а днем воздух разогреется до +12. При этом ветер усилится до 9 метров в секунду, также начнется дождь. Это следует из данных сайта Гисметео.
Вечером осадки продолжатся, будет +10 градусов. В ночь с 7 на 8 октября также прогнозируются осадки.
В воскресенье, 8 октября, утром будет +8 градусов и ясная погода. Аналогичная температура будут и днем. Ветер составит 9 метров в секунду.
К вечеру вновь начнутся дожди, будет +7 градусов. Давление в оба дня будет варьироваться от 723 до 738 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут осадки.