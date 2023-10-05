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Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

Дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Дожди ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

5 октября 2023, 06:49
Фото: 1MI
В выходные в Нижнем Тагиле будет дождливо. Синоптики обещают осадки в утреннее и вечернее время.

Так, в субботу, 7 октября, утром в городе будет +6 градусов, а днем воздух разогреется до +12. При этом ветер усилится до 9 метров в секунду, также начнется дождь. Это следует из данных сайта Гисметео.

Вечером осадки продолжатся, будет +10 градусов. В ночь с 7 на 8 октября также прогнозируются осадки.

В воскресенье, 8 октября, утром будет +8 градусов и ясная погода. Аналогичная температура будут и днем. Ветер составит 9 метров в секунду.

К вечеру вновь начнутся дожди, будет +7 градусов. Давление в оба дня будет варьироваться от 723 до 738 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут осадки.

В Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода
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