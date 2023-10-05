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Двое рабочих погибли на заводе в Каменске-Уральском

Двое рабочих погибли на заводе в Каменске-Уральском

5 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском погибли двое рабочих-подрядчиков на предприятии радиоэлектроники «Октябрь». Происшествие случилось вечером 3 октября 2023 года.

По предварительной информации, во время стройработ обрушилась конструкция, в которой находились подрядчики, которые работали на территории завода, пишет ИА «Время Пресс».

Один из работников скончался на месте ЧП, другой умер в медучреждении, куда его госпитализировали со множественными переломами.

На предприятии и в Следственном комитете произошедшее не комментируют.

Напомним, 29 сентября 2023 года в Екатеринбурге 27-летний рабочий на стройплощадке жилого комплекса сорвался с высоты и погиб на месте происшествия. В Следкоме завели уголовное дело по факту случившегося.

СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в центре Екатеринбурга
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