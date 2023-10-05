Двое рабочих погибли на заводе в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По предварительной информации, во время стройработ обрушилась конструкция, в которой находились подрядчики, которые работали на территории завода, пишет ИА «Время Пресс».
Один из работников скончался на месте ЧП, другой умер в медучреждении, куда его госпитализировали со множественными переломами.
На предприятии и в Следственном комитете произошедшее не комментируют.
Напомним, 29 сентября 2023 года в Екатеринбурге 27-летний рабочий на стройплощадке жилого комплекса сорвался с высоты и погиб на месте происшествия. В Следкоме завели уголовное дело по факту случившегося.