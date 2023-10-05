Экс-замначальника полиции Ирбита был пойман на мошенничестве

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Экс-заместителя начальника полиции по оперативной работе МО МВД «Ирбитский» обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что летом 2023 года он узнал о проводимой полицейскими проверки в отношении двух местных жителей.
Тогда он, используя свое служебное положение, сообщил указанным лицам неправду о том, что в их действиях усматривается состав преступления по статье разбой, сообщает региональная прокуратура.
Введя в заблуждение жителей Ирбита, он спросил с них 750 тысяч рублей за не привлечение их к уголовной ответственности. Часть денег ему отдали — 250 тысяч рублей. Получив их, экс-замначальника и был задержан.
Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.