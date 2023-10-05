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Экс-замначальника полиции Ирбита был пойман на мошенничестве

Экс-замначальника полиции Ирбита был пойман на мошенничестве

5 октября 2023, 10:13
Фото: 1MI
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-заместителя начальника полиции МО МВД «Ирбитский». Его обвиняют в мошенничестве.

Экс-заместителя начальника полиции по оперативной работе МО МВД «Ирбитский» обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что летом 2023 года он узнал о проводимой полицейскими проверки в отношении двух местных жителей.

Тогда он, используя свое служебное положение, сообщил указанным лицам неправду о том, что в их действиях усматривается состав преступления по статье разбой, сообщает региональная прокуратура.

Введя в заблуждение жителей Ирбита, он спросил с них 750 тысяч рублей за не привлечение их к уголовной ответственности. Часть денег ему отдали — 250 тысяч рублей. Получив их, экс-замначальника и был задержан.

Уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Ирбит#Мошенничество#Дарья Сорокина#МО МВД
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