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Published Сегодня, 11:57

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Updated Сегодня, 12:08

Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо

Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо

5 октября 2023, 11:57
В начале сентября в Свердловской области на 5% подорожал бензин на АЗС. TagilCity.ru помониторил цены на 5 октября на топливо в Нижнем Тагиле и пообщался с экспертом на тему, ждать ли повышения цен в дальнейшем.

Цены на топливо в Нижнем Тагиле

На 5 октября цены на бензин, а также на дизельное топливо в Нижнем Тагиле распределились следующим образом:

АЗС «Газпромнефть» в Нижнем Тагиле:

  • АИ 92 — 49,35 рублей за литр
  • АИ 95 — 52,85 рубля за литр
  • Дизельное топливо — 61,70 рубль за литр
Цены на бензин в Нижнем ТагилеЦены на бензин в Нижнем Тагиле
Цены на бензин в Нижнем ТагилеЦены на бензин в Нижнем Тагиле
Цены на бензин в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

АЗС «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле:

  • АИ 92 — 49,50 рублей за литр
  • АИ 95 — 53,80 рубля за литр
  • Дизельное топливо — 67,50 рублей за литр
Цены на топливо в Нижнем ТагилеЦены на топливо в Нижнем Тагиле
Цены на топливо в Нижнем ТагилеЦены на топливо в Нижнем Тагиле
Цены на топливо в Нижнем ТагилеЦены на топливо в Нижнем Тагиле
Цены на топливо в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

АЗС «Лукойл» в Нижнем Тагиле:

  • АИ 92 — 49,90 рублей за литр
  • АИ 95 — 54,51 рубля за литр
  • Дизельное топливо — 63,23 рубля за литр
Цены на топливо на АЗС в Нижнем ТагилеЦены на топливо на АЗС в Нижнем Тагиле
Цены на топливо на АЗС в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Летом 2023 года редакция TagilCity.ru сравнивала цены на топливо в Нижнем Тагиле и Москве. На дату 23 мая 2023 года на АЗС «Лукойл» в Нижнем Тагиле цена на АИ 92 составляла — 48,24 рублей, АИ 95 стоил 52,38 рублей, а дизельное топливо — 60,40 рублей.

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Повышения не будет, меры предпринимает правительство

По данным Свердловскстата, напомним, с 28 августа по 4 сентября стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,59% (до 47,54 рубля за литр). В то же время бензин АИ-95 подорожал на 0,23% (до 51,65 рубля за литр), а дизель — на 2,35% (до 61,06 рубля за литр). Очевидно, что цены на все виды топлива в Нижнем Тагиле — растут и превышают показатели месячной давности.

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В настоящее время правительство разрабатывает и принимает ряд мер для стабилизации цен на российском рынке, пояснил редакции TagilCity.ru эксперт Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». В их числе — запрет экспорта.

В целом по итогам роста, который был на бирже, правительством был принят ряд решений, в том числе, это запрет экспорта. Сейчас разрабатывается ряд специальных мер для регулирования цен на внутреннем рынке, соответственно, есть понимание того, что цены расти не будут, — уверяет эксперт.

Независимые заправки сохранят повышенные цены в течение месяца-полутора

Однако высокие цены в течение месяца-полутора сохранятся на независимых заправках, поскольку они закупали топливо на бирже по ценам выше, чем на крупных нефтяных компаниях, сообщил Дмитрий Гусев. В целом розничные цены на топливо, по информации эксперта, на АЗС растут в пределах инфляции. И факторов к повышению нет.

Последние лет пять именно так все и было. Сейчас антимонопольная служба начала разбирательство с независимыми и крупными компаниями, нефтебазами АЗС на момент завышения цен. Глобально ситуация проста: скорее всего, с высокой долей вероятности, цены на топливо не превысят уровень официальной инфляции, которая будет за год. Пока факторов повышения нет. Мы ждем решения Министерства энергетики, какие меры будут приняты: каким образом будет регулироваться, продлен ли будет запрет экспорта, будут ли введены пошлины. И исходя из этого уже будем понимать движение. Как в прошлом году, когда цены не двигались — такого не будет. Худший вариант — это предел инфляции, — поясняет корреспонденту TagilCity.ru Дмитрий Гусев.
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