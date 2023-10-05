Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо

По данным Свердловскстата, напомним, с 28 августа по 4 сентября стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,59% (до 47,54 рубля за литр). В то же время бензин АИ-95 подорожал на 0,23% (до 51,65 рубля за литр), а дизель — на 2,35% (до 61,06 рубля за литр). Очевидно, что цены на все виды топлива в Нижнем Тагиле — растут и превышают показатели месячной давности.