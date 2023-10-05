Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
На 5 октября цены на бензин, а также на дизельное топливо в Нижнем Тагиле распределились следующим образом:
Летом 2023 года редакция TagilCity.ru сравнивала цены на топливо в Нижнем Тагиле и Москве. На дату 23 мая 2023 года на АЗС «Лукойл» в Нижнем Тагиле цена на АИ 92 составляла — 48,24 рублей, АИ 95 стоил 52,38 рублей, а дизельное топливо — 60,40 рублей.
По данным Свердловскстата, напомним, с 28 августа по 4 сентября стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 0,59% (до 47,54 рубля за литр). В то же время бензин АИ-95 подорожал на 0,23% (до 51,65 рубля за литр), а дизель — на 2,35% (до 61,06 рубля за литр). Очевидно, что цены на все виды топлива в Нижнем Тагиле — растут и превышают показатели месячной давности.
В настоящее время правительство разрабатывает и принимает ряд мер для стабилизации цен на российском рынке, пояснил редакции TagilCity.ru эксперт Дмитрий Гусев, заместитель председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». В их числе — запрет экспорта.
В целом по итогам роста, который был на бирже, правительством был принят ряд решений, в том числе, это запрет экспорта. Сейчас разрабатывается ряд специальных мер для регулирования цен на внутреннем рынке, соответственно, есть понимание того, что цены расти не будут, — уверяет эксперт.
Однако высокие цены в течение месяца-полутора сохранятся на независимых заправках, поскольку они закупали топливо на бирже по ценам выше, чем на крупных нефтяных компаниях, сообщил Дмитрий Гусев. В целом розничные цены на топливо, по информации эксперта, на АЗС растут в пределах инфляции. И факторов к повышению нет.
Последние лет пять именно так все и было. Сейчас антимонопольная служба начала разбирательство с независимыми и крупными компаниями, нефтебазами АЗС на момент завышения цен. Глобально ситуация проста: скорее всего, с высокой долей вероятности, цены на топливо не превысят уровень официальной инфляции, которая будет за год. Пока факторов повышения нет. Мы ждем решения Министерства энергетики, какие меры будут приняты: каким образом будет регулироваться, продлен ли будет запрет экспорта, будут ли введены пошлины. И исходя из этого уже будем понимать движение. Как в прошлом году, когда цены не двигались — такого не будет. Худший вариант — это предел инфляции, — поясняет корреспонденту TagilCity.ru Дмитрий Гусев.