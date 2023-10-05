Самолеты полетят из Екатеринбурга на Шри-Ланку и в Бангкок

О том, что из столицы Урала будут совершаться новые авиамаршруты, стало известно на выставке Expotravel-2023. Кроме того, по словам Мальцева, у уральцев наблюдается рост интереса к курортам на Северном Кавказе, а также к Ставропольскому краю.