Самолеты полетят из Екатеринбурга на Шри-Ланку и в Бангкок

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как рассказал Мальцев, в 2023 году из Екатеринбурга чаще всего летали в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет, а среди российских городов были популярными Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Сочи, пишет Е1.
О том, что из столицы Урала будут совершаться новые авиамаршруты, стало известно на выставке Expotravel-2023. Кроме того, по словам Мальцева, у уральцев наблюдается рост интереса к курортам на Северном Кавказе, а также к Ставропольскому краю.
Напомним, с 6 октября 2023 года будет запущен дополнительный авиарейс из Екатеринбурга в Новокузнецк.