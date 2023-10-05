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Самолеты полетят из Екатеринбурга на Шри-Ланку и в Бангкок

Самолеты полетят из Екатеринбурга на Шри-Ланку и в Бангкок

5 октября 2023, 06:27
Фото: 1MI
Из Екатеринбурга запустят авиарейсы в Бангкок и на Шри-Ланку. Об этом рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Как рассказал Мальцев, в 2023 году из Екатеринбурга чаще всего летали в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет, а среди российских городов были популярными Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Сочи, пишет Е1.

О том, что из столицы Урала будут совершаться новые авиамаршруты, стало известно на выставке Expotravel-2023. Кроме того, по словам Мальцева, у уральцев наблюдается рост интереса к курортам на Северном Кавказе, а также к Ставропольскому краю.

Напомним, с 6 октября 2023 года будет запущен дополнительный авиарейс из Екатеринбурга в Новокузнецк.

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