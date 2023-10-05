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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Лошадь вышла из равновесия и ударила мальчика возле цирка в Тагиле

Лошадь вышла из равновесия и ударила мальчика возле цирка в Тагиле

5 октября 2023, 13:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле катающая детей лошадь по кличке Пегас лягнула ребенка возле цирка.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел еще в прошлые выходные, когда в Нижнетагильском цирке выступал Ярослав Запашный с аттракционом «Тигры на земле и в воздухе».

Во время шоу на площадке возле входа детей за деньги катали на лошадях, но одно из животных взбунтовалось и ударило ребенка. Серьезных травм мальчик не получил, но родители все же обеспокоились такой ситуацией.

А если удар был бы чуть сильнее, то кто бы отвечал? — спросил местный житель в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Ранее сообщалось, что в прокатчиков лошадей вновь заметили возле здания драмтеатра в Нижнем Тагиле.

Жители Нижнего Тагила заметили заплутавшую лошадь возле площадки ГДДЮТ
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#Нижний Тагил#Дети#Животные#Лошадь#Животное#Инцидент#Григорий Орлов
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