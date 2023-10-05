Лошадь вышла из равновесия и ударила мальчика возле цирка в Тагиле

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел еще в прошлые выходные, когда в Нижнетагильском цирке выступал Ярослав Запашный с аттракционом «Тигры на земле и в воздухе».
Во время шоу на площадке возле входа детей за деньги катали на лошадях, но одно из животных взбунтовалось и ударило ребенка. Серьезных травм мальчик не получил, но родители все же обеспокоились такой ситуацией.
А если удар был бы чуть сильнее, то кто бы отвечал? — спросил местный житель в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Ранее сообщалось, что в прокатчиков лошадей вновь заметили возле здания драмтеатра в Нижнем Тагиле.