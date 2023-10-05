Мальчику из Первоуральска заплатят 500 тысяч рублей за сломанный в парке позвоночник

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Несчастный случай произошел в июне 2022 года в «Улей-парке». Десятилетний Дима прыгал на батуте и в один момент неудачно приземлился на жесткую его часть у самого края. В больнице ребенку диагностировали компрессионный перелом позвоночника.
В иске к парку семья мальчика затребовала компенсацию в 750 тысяч рублей, но суд лишь частично удовлетворил исковые требования и назначил компенсацию в 310 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали решение, и в октябре Свердловский областной суд встал на сторону истца, увеличив размер компенсации до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жительница Первоуральска отсудила у Минобороны 3,5 млн рублей за гибель мужа-военного при падении с крыши воинской части.