tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Полмиллиона рублей получит мальчик из Первоуральска за травму на батуте

Мальчику из Первоуральска заплатят 500 тысяч рублей за сломанный в парке позвоночник

5 октября 2023, 09:12
Фото: Midjourney

Полмиллиона рублей получит мальчик из Первоуральска за травму на батуте

В Первоуральске суд обязал местный парк развлечений выплатить полумиллионную компенсацию семье десятилетнего мальчика, сломавшего позвоночник на батуте.

Несчастный случай произошел в июне 2022 года в «Улей-парке». Десятилетний Дима прыгал на батуте и в один момент неудачно приземлился на жесткую его часть у самого края. В больнице ребенку диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

В иске к парку семья мальчика затребовала компенсацию в 750 тысяч рублей, но суд лишь частично удовлетворил исковые требования и назначил компенсацию в 310 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали решение, и в октябре Свердловский областной суд встал на сторону истца, увеличив размер компенсации до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Первоуральска отсудила у Минобороны 3,5 млн рублей за гибель мужа-военного при падении с крыши воинской части.

В Карпинске первоклассница сломала позвоночник в батутном парке
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Свердловской области взыскал 900 тысяч с МРСК за детскую травмуВ Кушве детский сад заплатит воспитательнице 100 тысяч рублей за вынужденные прогулыБатутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги
#Общество#Травма#Дети#Свердловская область#Суд#Компенсация#Моральная компенсация#Григорий Орлов
Подпишитесь
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Вчера, 12:38
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Вчера, 08:17
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
3 октября, 16:10
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
3 октября, 10:47
В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
3 октября, 12:45
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
3 октября, 11:00