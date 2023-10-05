Мальчику из Первоуральска заплатят 500 тысяч рублей за сломанный в парке позвоночник

В иске к парку семья мальчика затребовала компенсацию в 750 тысяч рублей, но суд лишь частично удовлетворил исковые требования и назначил компенсацию в 310 тысяч рублей. Обе стороны обжаловали решение, и в октябре Свердловский областной суд встал на сторону истца, увеличив размер компенсации до 500 тысяч рублей.