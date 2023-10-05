Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Придя в магазин, горожанин положил товар под куртку. После этого он покинул торговую точку. Сотрудники магазина не заметили, что он делает, рассказали Ура.ру в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
В полиции приступили к поиску неизвестного. Также они призвали подозреваемого добровольно прийти в учреждение, дать объяснения и возместить нанесенный ущерб. Сумма ущерба — 10 тысяч рублей.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге посетительница секс-шопа украла несколько вибраторов. В магазин она пришла с молодым человеком, и в то время, когда парень разговаривал с продавцом, женщина совершила кражу.