tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам

Мужчина в Екатеринбурге украл женские станки для бритья и бальзам

5 октября 2023, 03:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге посетитель магазина косметики украл девять женских бритвенных станков и бальзам для кожи на 10 тысяч рублей.

Придя в магазин, горожанин положил товар под куртку. После этого он покинул торговую точку. Сотрудники магазина не заметили, что он делает, рассказали Ура.ру в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

В полиции приступили к поиску неизвестного. Также они призвали подозреваемого добровольно прийти в учреждение, дать объяснения и возместить нанесенный ущерб. Сумма ущерба — 10 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге посетительница секс-шопа украла несколько вибраторов. В магазин она пришла с молодым человеком, и в то время, когда парень разговаривал с продавцом, женщина совершила кражу.

В Екатеринбурге женщина украла вибраторы из секс-шопа
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыраМужчина в Екатеринбурге украл телефон у кассира в магазине «Красное и Белое»В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве дачницы в Заречном
#Происшествия#Полиция#Поиск#Криминал#Кража#Магазин#Преступление#ЧП#Косметика#Товар#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Посетитель#Поиск человека
Подпишитесь
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
Вчера, 12:38
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Вчера, 08:17
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
3 октября, 16:10
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
3 октября, 10:47
В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
3 октября, 12:45
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
3 октября, 11:00