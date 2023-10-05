На 10% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Цены на остальные овощи продолжают снижаться, как обычно осенью. Например, свежую капусту покупатели могли приобрести за 29 рублей (-5,39%), репчатый лук обходился в 31,21 рубля (-1,48%), а картофель — в 27,12 рубля (-3,33%).
Также в Свердловской области дешевле стали и некоторые другие продовольственные товары: колбаса, замороженная рыба, соль и сахар, мука и вермишель.
Однако остальные позиции из списка Свердловскстата подорожали. Литр молока прибавил в цене до 62,28 рубля (+0,05%), десяток яиц стоил 81,33 рубля (+1,46%), килограмм хлеба — 80,57рубля (+1,39%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Кроме того, свердловчанам стали дороже обходиться мясо, консервы и молочные смеси для детского питания, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное и подсолнечное масло.
Напомним, на прошлой неделе цена на помидоры в Свердловской области выросла на 14%.