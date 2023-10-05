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Published Сегодня, 12:14

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Updated Сегодня, 12:16

На 10% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

На 10% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области

5 октября 2023, 12:14
Фото: Midjourney
За неделю с 25 сентября по 2 октября в Свердловской области, согласно статистике, больше всего подорожали помидоры. Цена за килограмм в среднем составила 145,46 рубля (+10,09%).

Цены на остальные овощи продолжают снижаться, как обычно осенью. Например, свежую капусту покупатели могли приобрести за 29 рублей (-5,39%), репчатый лук обходился в 31,21 рубля (-1,48%), а картофель — в 27,12 рубля (-3,33%).

Также в Свердловской области дешевле стали и некоторые другие продовольственные товары: колбаса, замороженная рыба, соль и сахар, мука и вермишель.

Однако остальные позиции из списка Свердловскстата подорожали. Литр молока прибавил в цене до 62,28 рубля (+0,05%), десяток яиц стоил 81,33 рубля (+1,46%), килограмм хлеба — 80,57рубля (+1,39%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Кроме того, свердловчанам стали дороже обходиться мясо, консервы и молочные смеси для детского питания, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное и подсолнечное масло.

Напомним, на прошлой неделе цена на помидоры в Свердловской области выросла на 14%.

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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Подорожание#Евгения Сафина
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