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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

На территории Польши столкнулись пассажирский поезд и электричка

5 октября 2023, 13:34
На территории Польши произошло столкновение пассажирского поезда и электрички. По последним данным, пятеро людей получили ранения, но информации о погибших пока нет.

Инцидент произошел в городе Гдыня на центральной железнодорожной станции. Два состава столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, электричка не смогла остановиться при запрещающем сигнале, что привело к аварии. Один из вагонов съехал с рельсов и перевернулся, что привело к пострадавшим, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Информацию об этом сообщила местная Государственная пожарная служба, ссылаясь на РИА Новости. На месте происшествия работают спасатели, которые сейчас выясняют все подробности инцидента.

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