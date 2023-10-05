На территории Польши столкнулись пассажирский поезд и электричка

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Инцидент произошел в городе Гдыня на центральной железнодорожной станции. Два состава столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, электричка не смогла остановиться при запрещающем сигнале, что привело к аварии. Один из вагонов съехал с рельсов и перевернулся, что привело к пострадавшим, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Информацию об этом сообщила местная Государственная пожарная служба, ссылаясь на РИА Новости. На месте происшествия работают спасатели, которые сейчас выясняют все подробности инцидента.