На территории Польши столкнулись пассажирский поезд и электричка

Инцидент произошел в городе Гдыня на центральной железнодорожной станции. Два состава столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, электричка не смогла остановиться при запрещающем сигнале, что привело к аварии. Один из вагонов съехал с рельсов и перевернулся, что привело к пострадавшим, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».