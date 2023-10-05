Названа опасность раннего ухода с работы

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Бизнес-консультант и наставник Татьяна Чибиняева говорит, что человек по своей природе активен. Мы всегда должны делать что-то, иметь хобби и друзей. У нас есть семья — родители, дети. Мы привязаны к коллективу. Работа для нас означает быть полезным. Часто можно услышать истории о том, как человек вышел на пенсию, заболел и скончался. Поэтому никогда не следует прекращать работать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сама Чибиняева решила приостановить свою карьеру на самом пике развития, чтобы дать возможность молодым профессионалам. Но уходя, она создала новые карьерные пути. Она стала наставником, занимается консультациями, занимается садоводством и даже рисует картинки маслом, причем ее работы были выставлены на международных выставках. Человек не должен ограничивать себя одним делом, но и не стоит просто отказываться от всего, чему ты научился в жизни. Это будет равносильно обнулению.
Поэтому, по словам финансиста, всегда следует строить карьерный бизнес-план уже со студенчества, чтобы когда придет время выхода на пенсию, это не стало для человека крахом жизни.