Названа опасность раннего ухода с работы

Бизнес-консультант и наставник Татьяна Чибиняева говорит, что человек по своей природе активен. Мы всегда должны делать что-то, иметь хобби и друзей. У нас есть семья — родители, дети. Мы привязаны к коллективу. Работа для нас означает быть полезным. Часто можно услышать истории о том, как человек вышел на пенсию, заболел и скончался. Поэтому никогда не следует прекращать работать, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».