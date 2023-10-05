Педагога из Екатеринбурга признали лучшим учителем начальных классов в России

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Говорят, человека делает его окружение, и это важно. Мы напитываемся от тех, кто рядом с нами. Мои дорогие и близкие конкурсанты, огромное спасибо за опыт и эмоции, которые мы пережили в эти дни, — сказала финалистка со сцены.
Свои поздравления Оксане Круминой также направил глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов, сообщает департамент информполитики региона. Как отметил министр, учитель 104-й екатеринбургской гимназии стала лучшей среди 15 тысяч коллег со всей страны, принимавших участие в конкурсе.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут учителя русского языка на зарплату в 120 тысяч рублей.