Педагога из Екатеринбурга признали лучшим учителем начальных классов в России

Свои поздравления Оксане Круминой также направил глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов, сообщает департамент информполитики региона. Как отметил министр, учитель 104-й екатеринбургской гимназии стала лучшей среди 15 тысяч коллег со всей страны, принимавших участие в конкурсе.