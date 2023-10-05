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Updated Сегодня, 10:16

Педагога из Екатеринбурга признали лучшим учителем начальных классов в России

Педагога из Екатеринбурга признали лучшим учителем начальных классов в России

5 октября 2023, 10:06
Фото: Свердловский пул
Лауреатом федерального конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина — награду на церемонии в Гостином дворе ей вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Говорят, человека делает его окружение, и это важно. Мы напитываемся от тех, кто рядом с нами. Мои дорогие и близкие конкурсанты, огромное спасибо за опыт и эмоции, которые мы пережили в эти дни, — сказала финалистка со сцены.

Свои поздравления Оксане Круминой также направил глава свердловского минобразования Юрий Биктуганов, сообщает департамент информполитики региона. Как отметил министр, учитель 104-й екатеринбургской гимназии стала лучшей среди 15 тысяч коллег со всей страны, принимавших участие в конкурсе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ищут учителя русского языка на зарплату в 120 тысяч рублей.

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