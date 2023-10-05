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Премьера пьесы «Мышеловка» в Тагиле пройдет в обновленном театре драмы

Премьера пьесы «Мышеловка» в Тагиле пройдет в обновленном театре драмы

5 октября 2023, 15:34
Фото: нижнетагильский драмтеатр
8 декабря в Нижнетагильском драмтеатре состоится премьера спектакля «Мышеловка» по культовой детективной пьесе Агаты Кристи.

Среди прочего театралы намерены впечатлить зрителей эффектной визуальной частью постановки: на сцене впервые задействуют новое световое и звуковое оборудование, закупленное в рамках нацпроекта «Культура». Размер гранта составил 11,5 млн рублей — на эти средства театр приобрел 25 единиц оборудования.

Над спектаклем работали худрук тагильского театра драмы Игорь Булыгин и художник-постановщик Юлия Зятькова.

Напомним, в эту субботу, 7 октября, Нижнетагильский театр кукол представит премьеру спектакля для слабовидящих людей.

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#Культура#Нижний Тагил#Премьера#Искусство#Театр#Драматический театр#Григорий Орлов
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