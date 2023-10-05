Премьера пьесы «Мышеловка» в Тагиле пройдет в обновленном театре драмы

Среди прочего театралы намерены впечатлить зрителей эффектной визуальной частью постановки: на сцене впервые задействуют новое световое и звуковое оборудование, закупленное в рамках нацпроекта «Культура». Размер гранта составил 11,5 млн рублей — на эти средства театр приобрел 25 единиц оборудования.