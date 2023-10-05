Сбегают от «палок»: почему российские полицейские уходят со службы

Так ли много на самом деле было людей в форме? Например, секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев на пленуме в 1953 году вспоминал, что жандарма увидел лишь к 24 годам, а в волости, кроме одного урядника, никого не было. В действительности в дореволюционной России сотрудников органов правопорядка было очень мало — около 156 тысяч — один полицейский более чем на 1 тысячу жителей.