Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Рост кредитного портфеля обусловлен двумя основными факторами. В результате развития цифровизации кредитный процесс значительно упростился, клиентам стало легче получить финансирование под свои потребности. А благодаря внедрению отраслевых решений для предприятий таких сфер, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость, у клиентов появились новые возможности для развития бизнеса вместе со Сбером.
Сбер предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса,
например, онлайн-кредитование и расчет кредитного потенциала для
юридических лиц. Кроме того, до 30 ноября предприниматели и владельцы
компаний, которые открыли расчетный счет в Сбере в течение 60 дней с
даты регистрации бизнеса, получат вознаграждение — 3 тысячи рублей, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.