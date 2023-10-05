Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Свердловской области

Объем кредитного портфеля Сбербанка по малому бизнесу увеличился вдвое за последний год в Свердловской области. В 2022 году на 1 октября он составлял 23,6 млрд рублей, а сейчас превысил отметку в 45 млрд рублей.

Рост кредитного портфеля обусловлен двумя основными факторами. В результате развития цифровизации кредитный процесс значительно упростился, клиентам стало легче получить финансирование под свои потребности. А благодаря внедрению отраслевых решений для предприятий таких сфер, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость, у клиентов появились новые возможности для развития бизнеса вместе со Сбером. Сбер предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса,

например, онлайн-кредитование и расчет кредитного потенциала для

юридических лиц. Кроме того, до 30 ноября предприниматели и владельцы

компаний, которые открыли расчетный счет в Сбере в течение 60 дней с

даты регистрации бизнеса, получат вознаграждение — 3 тысячи рублей, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.