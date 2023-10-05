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Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Свердловской области

Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Свердловской области

5 октября 2023, 10:58
Фото: 1MI
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481 . erid: LjN8JxMqc
Объем кредитного портфеля Сбербанка по малому бизнесу увеличился вдвое за последний год в Свердловской области. В 2022 году на 1 октября он составлял 23,6 млрд рублей, а сейчас превысил отметку в 45 млрд рублей.

Рост кредитного портфеля обусловлен двумя основными факторами. В результате развития цифровизации кредитный процесс значительно упростился, клиентам стало легче получить финансирование под свои потребности. А благодаря внедрению отраслевых решений для предприятий таких сфер, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость, у клиентов появились новые возможности для развития бизнеса вместе со Сбером.

Сбер предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса,
например, онлайн-кредитование и расчет кредитного потенциала для
юридических лиц. Кроме того, до 30 ноября предприниматели и владельцы
компаний, которые открыли расчетный счет в Сбере в течение 60 дней с 
даты регистрации бизнеса, получат вознаграждение — 3 тысячи рублей, — отметил управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
#Транспорт#Бизнес#Свердловская область#Услуги#Развитие#Кредит#ЖКХ#Торговля#Малый бизнес#Недвижимость#Сбербанк#Кредитование#Сбер
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