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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:26

Следователи проводят проверку после падения ребенка в яму в Первоуральске

Следователи проводят проверку после падения ребенка в яму в Первоуральске

5 октября 2023, 13:16
Фото: 1MI
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах падения трехлетнего ребенка в оставленную рабочими коммунальную траншею в Первоуральске.

Несчастный случай произошел вечером 4 октября. Трехлетний мальчик взошел на мост через яму и, оперевшись на поручень, свалился в нее. Его мать при этом шла позади и все видела — по ее рассказу, на помощь пришел случайный прохожий, который бросился в траншею вслед за ребенком.

Истребуется документация, касающаяся проведения данных работ и обеспечения требований безопасности для граждан, также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, — сообщили в пресс-службе свердловского управления СК.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель иномарки наехал на младшеклассника, который пытался проехать на самокате на красный свет.

В Екатеринбурге мальчик на самокате попал под колеса иномарки
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#Происшествия#Следственный комитет#Проверка#Дети#Свердловская область#Коммунальщики#Несчастный случай#Григорий Орлов
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