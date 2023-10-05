Следователи проводят проверку после падения ребенка в яму в Первоуральске

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Несчастный случай произошел вечером 4 октября. Трехлетний мальчик взошел на мост через яму и, оперевшись на поручень, свалился в нее. Его мать при этом шла позади и все видела — по ее рассказу, на помощь пришел случайный прохожий, который бросился в траншею вслед за ребенком.
Истребуется документация, касающаяся проведения данных работ и обеспечения требований безопасности для граждан, также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, — сообщили в пресс-службе свердловского управления СК.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель иномарки наехал на младшеклассника, который пытался проехать на самокате на красный свет.