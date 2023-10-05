Следователи проводят проверку после падения ребенка в яму в Первоуральске

Несчастный случай произошел вечером 4 октября. Трехлетний мальчик взошел на мост через яму и, оперевшись на поручень, свалился в нее. Его мать при этом шла позади и все видела — по ее рассказу, на помощь пришел случайный прохожий, который бросился в траншею вслед за ребенком.