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Published Сегодня, 13:54

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Updated Сегодня, 13:56

Стали известны подробности жизни серийного маньяка из Каменска-Уральского

Стали известны подробности жизни серийного маньяка из Каменска-Уральского

5 октября 2023, 13:54
Фото: Midjourney
Стало известно, как жил маньяк из Каменска-Уральского, который насиловал и убивал своих жертв, используя их же предметы одежды.

Злоумышленнику уже вынесли приговор — 17 лет колонии. Маньяк Михаил еще в начале нулевых изнасиловал и убил пятерых девушек от 17 до 29 лет. Задержали его лишь в 2023 году, пишет Е1.

Михаилу 44 года. Все преступления он совершил в период с 2000 до 2005 года в Каменске-Уральском. Ранее по одному из последних эпизодов убийства он проходил подозреваемым. Но тогда стражам порядка не удалось собрать достаточно улик, чтобы уличить Михаила в совершении преступления.

После этого маньяк затаился и перестал совершать злодеяния, опасаясь попасть в тюрьму. В дальнейшем он все же попадал в поле зрения правоохранителей за кражи и грабежи.

Во время расследования одного из таких дел у него взяли генетический материал. Таким образом и выяснилось, что это он убил тех девушек.

Жил злоумышленник в обычном пятиэтажном доме на улице Челябинской, работал слесарем. Он имел долги за услуги ЖКХ и множество кредитов.

Задержали маньяка 4 февраля 2023 года, он не сопротивлялся. Согласно приговору, ему предстоит пробыть в тюрьме 17 лет.

Ранее сообщалось, что Михаил знакомился с девушками на улицах, отводил в безлюдное место, где насиловал и убивал. Одну из жертв — 17-летнюю школьницу — он подкараулил прямо возле учебного учреждения.

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