Стали известны подробности жизни серийного маньяка из Каменска-Уральского

Михаилу 44 года. Все преступления он совершил в период с 2000 до 2005 года в Каменске-Уральском. Ранее по одному из последних эпизодов убийства он проходил подозреваемым. Но тогда стражам порядка не удалось собрать достаточно улик, чтобы уличить Михаила в совершении преступления.