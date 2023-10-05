Стая бездомных собак атаковала поселок в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
По словам одной из местных жительниц, стая орудует в ночное время, из-за чего люди боятся выходить из дома в темное время суток. Кроме того, собаки научились прыгать через высокие заборы, пишет Ура.ру.
Другая женщина, живущая в поселке, рассказала, что недавно ночью, выглянув в окно, она увидела псов во дворе, при этом одна из собак, заскочив на козла с досками, смотрела в окно загона. Известно, что жители поселка обращались в администрацию, однако пока реакции не последовало.
В управлении поселка рассказали, что бездомные животные расплодились из-за местных жителей, которые оставляют здесь собак, когда уезжают в города, или берут щенков, а потом выбрасывают на улицу. При этом отловы проводились уже несколько раз и будут продолжаться.
Напомним, в садах «Капасиха» под Нижним Тагилом появилась свора бродячих собак, которая бросается на местных жителей.