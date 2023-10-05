Стая бездомных собак атаковала поселок в Свердловской области

Другая женщина, живущая в поселке, рассказала, что недавно ночью, выглянув в окно, она увидела псов во дворе, при этом одна из собак, заскочив на козла с досками, смотрела в окно загона. Известно, что жители поселка обращались в администрацию, однако пока реакции не последовало.