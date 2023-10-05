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Стая бездомных собак атаковала поселок в Свердловской области

Стая бездомных собак атаковала поселок в Свердловской области

5 октября 2023, 09:31
Фото: Ура.ру
Бездомные собаки атакуют поселок Луговской в Свердловской области. Они уничтожают кур, гусей и овец.

По словам одной из местных жительниц, стая орудует в ночное время, из-за чего люди боятся выходить из дома в темное время суток. Кроме того, собаки научились прыгать через высокие заборы, пишет Ура.ру.

Другая женщина, живущая в поселке, рассказала, что недавно ночью, выглянув в окно, она увидела псов во дворе, при этом одна из собак, заскочив на козла с досками, смотрела в окно загона. Известно, что жители поселка обращались в администрацию, однако пока реакции не последовало.

Фото: Ура.ру

В управлении поселка рассказали, что бездомные животные расплодились из-за местных жителей, которые оставляют здесь собак, когда уезжают в города, или берут щенков, а потом выбрасывают на улицу. При этом отловы проводились уже несколько раз и будут продолжаться.

Напомним, в садах «Капасиха» под Нижним Тагилом появилась свора бродячих собак, которая бросается на местных жителей.

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