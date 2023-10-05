Свердловчане задолжали за газ более 226 млн рублей

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Треть задолженности — 77,9 млн рублей — просрочена на два и более месяца. На Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской и Ревду приходится 94 млн рублей от общей суммы долга. В свою очередь жители Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Камышлова и Талицы не заплатили за газ 63,7 млн рублей.
Наконец, в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, Качканаре, Красноуральске и Кировграде сумма долга за голубое топливо превысила 51,7 млн рублей, сообщает «Аиф-Урал» со ссылкой на АО «ГАЗЭКС».
В июне сообщалось, что свердловские управляющие компании задолжали коммунальным предприятиям 5 млрд рублей. Что касается потребителей ЖКУ, за весь 2022 год судебные приставы списали со счетов должников более 8 млрд рублей.