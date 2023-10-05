Свердловчане задолжали за газ более 226 млн рублей

Треть задолженности — 77,9 млн рублей — просрочена на два и более месяца. На Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской и Ревду приходится 94 млн рублей от общей суммы долга. В свою очередь жители Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Камышлова и Талицы не заплатили за газ 63,7 млн рублей.