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Свердловчане задолжали за газ более 226 млн рублей

Свердловчане задолжали за газ более 226 млн рублей

5 октября 2023, 16:15
Фото: 1MI
К началу отопительного сезона жители Свердловской области задолжали за бытовой газ свыше 226 млн рублей.

Треть задолженности — 77,9 млн рублей — просрочена на два и более месяца. На Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской и Ревду приходится 94 млн рублей от общей суммы долга. В свою очередь жители Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Камышлова и Талицы не заплатили за газ 63,7 млн рублей.

Наконец, в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, Качканаре, Красноуральске и Кировграде сумма долга за голубое топливо превысила 51,7 млн рублей, сообщает «Аиф-Урал» со ссылкой на АО «ГАЗЭКС».

В июне сообщалось, что свердловские управляющие компании задолжали коммунальным предприятиям 5 млрд рублей. Что касается потребителей ЖКУ, за весь 2022 год судебные приставы списали со счетов должников более 8 млрд рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Долг#Долги#Коммунальные платежи#Коммунальные услуги#Бытовой газ#Григорий Орлов
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