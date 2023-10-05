Свердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова

13 лет назад Виталия Пильщикова приговорили почти к 25 годам лишения свободы за убийство екатеринбургского предпринимателя на глазах у его семьи в 1995 году, а также еще за несколько заказных расправ, в том числе над сотрудником полиции. Суды несколько раз отказывали киллеру в УДО — последний раз ходатайство его защиты отклонил Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в середине июня 2023 года.