Свердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Пильщикову оставалось сидеть в колонии чуть менее 4,5 года — оставшийся срок ему заменили исправительными работами с удержанием 15% от зарплаты.
В исправительный центр к месту отбывания наказания он должен будет проследовать самостоятельно, — уточнили в пресс-службе облсуда.
13 лет назад Виталия Пильщикова приговорили почти к 25 годам лишения свободы за убийство екатеринбургского предпринимателя на глазах у его семьи в 1995 году, а также еще за несколько заказных расправ, в том числе над сотрудником полиции. Суды несколько раз отказывали киллеру в УДО — последний раз ходатайство его защиты отклонил Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в середине июня 2023 года.
В сентябре сообщалось, что киллеру из ревдинской банды Тихоновых отказали в условно-досрочном освобождении.