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Свердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова

Свердловский суд досрочно освободил серийного киллера Виталия Пильщикова

5 октября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Свердловский областной суд досрочно отпустил на свободу киллера Виталия Пильщикова, которого в 2011 году приговорили к 25 годам колонии за серию заказных убийств.

Пильщикову оставалось сидеть в колонии чуть менее 4,5 года — оставшийся срок ему заменили исправительными работами с удержанием 15% от зарплаты.

В исправительный центр к месту отбывания наказания он должен будет проследовать самостоятельно, — уточнили в пресс-службе облсуда.

13 лет назад Виталия Пильщикова приговорили почти к 25 годам лишения свободы за убийство екатеринбургского предпринимателя на глазах у его семьи в 1995 году, а также еще за несколько заказных расправ, в том числе над сотрудником полиции. Суды несколько раз отказывали киллеру в УДО — последний раз ходатайство его защиты отклонил Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила в середине июня 2023 года.

В сентябре сообщалось, что киллеру из ревдинской банды Тихоновых отказали в условно-досрочном освобождении.

Киллеру отказали в смягчении наказания в Нижнем Тагиле
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