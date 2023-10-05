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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Трехлетний мальчик провалился в коммунальную траншею в Первоуральске

Трехлетний мальчик провалился в коммунальную траншею в Первоуральске

5 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
В Первоуральске трехлетний мальчик провалился в яму, оставленную коммунальщиками. Все это произошло на глазах у его мамы, следовавшей позади.

По словам Юлии, малыш шел по мосту над траншеей и держался за шаткий поручень, который не выдержал и сломался. Мальчик рухнул в глубокую темную яму (на улице был вечер) и ударился головой.

Я закричала на всю улицу, у меня просто был шок, — вспоминает свердловчанка.

По рассказу женщины, ребенка помог достать из рва случайный прохожий. В местной теплоснабжающей компании прокомментировали инцидент журналисту E1.RU, заявив, что стараются завершать работы в срок для безопасности жителей. Там также принесли извинения за случившееся.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток сломал ногу в ДТП на Ботанике.

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#Происшествия#Травма#Дети#Свердловская область#Скорая помощь#Коммунальщики#Травматизм#Несчастный случай#Григорий Орлов
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