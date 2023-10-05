Трехлетний мальчик провалился в коммунальную траншею в Первоуральске

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По словам Юлии, малыш шел по мосту над траншеей и держался за шаткий поручень, который не выдержал и сломался. Мальчик рухнул в глубокую темную яму (на улице был вечер) и ударился головой.
Я закричала на всю улицу, у меня просто был шок, — вспоминает свердловчанка.
По рассказу женщины, ребенка помог достать из рва случайный прохожий. В местной теплоснабжающей компании прокомментировали инцидент журналисту E1.RU, заявив, что стараются завершать работы в срок для безопасности жителей. Там также принесли извинения за случившееся.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток сломал ногу в ДТП на Ботанике.