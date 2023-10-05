В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственной квартире на глазах у ребенка

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Один из жильцов дома на улице Самолетной, где произошла трагедия, сообщил, что погибшего зовут Вадим. Перед самым убийством к нему в квартиру заходил молодой человек с женой и маленьким сыном — утверждается, что подозрения пали на эту семью.
После их ухода сосед зашел к Вадиму, а тот уже лежал мертвый в луже крови. Вызвали полицию и скорую, тело увезли, — сообщает источник E1.RU.
В полиции и СК пока не комментировали изложенную информацию.
Ранее сообщалось, что жителя Свердловской области обвинили в расправе над двумя собутыльниками в Режевском районе.