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Published Сегодня, 14:54

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Updated Сегодня, 15:00

В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственной квартире на глазах у ребенка

В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственной квартире на глазах у ребенка

5 октября 2023, 14:54
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в квартире дома на Уктусе нашли труп 40-летнего мужчины с ножевым ранением.

Один из жильцов дома на улице Самолетной, где произошла трагедия, сообщил, что погибшего зовут Вадим. Перед самым убийством к нему в квартиру заходил молодой человек с женой и маленьким сыном — утверждается, что подозрения пали на эту семью.

После их ухода сосед зашел к Вадиму, а тот уже лежал мертвый в луже крови. Вызвали полицию и скорую, тело увезли, — сообщает источник E1.RU.

В полиции и СК пока не комментировали изложенную информацию.

Ранее сообщалось, что жителя Свердловской области обвинили в расправе над двумя собутыльниками в Режевском районе.

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#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Преступление#Конфликт#Екатеринбург#Григорий Орлов
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