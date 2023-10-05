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В Екатеринбурге открыта вакансия учителя русского языка с зарплатой 130 тысяч рублей

В Екатеринбурге открыта вакансия учителя русского языка с зарплатой 130 тысяч рублей

5 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ведутся поиски педагога, которому будут платить 130 тысяч рублей.

Средняя зарплата преподавателей в регионе составляет 36,4 тысячи рублей. При этом зарплаты педагогам порой превышают 100 тысяч рублей, выяснили исследователи сервиса hh.ru.

К примеру, в Екатеринбурге ищут преподавателя русского языка для подготовки к ЕГЭ в онлайн-школу. Ежемесячная зарплата, которую хотят предложить сотруднику, составляет 130 тысяч рублей.

Также в ТОП высокооплачиваемых вакансий в сфере преподавания входит «учитель математики» в поселке Совхозный, где зарплаты колеблются от 70 до 150 тысяч рублей.

Учителям английского языка за удаленную работу предлагают заплатить до 100 тысяч рублей, а преподавателям вокала — от 50 до 120 тысяч рублей. Сейчас в Свердловской области вакантно 454 предложения о работе для педагогов.

Ранее сообщалось, что некоторым свердловским учителям поднимут зарплату.

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