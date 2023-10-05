В Екатеринбурге открыта вакансия учителя русского языка с зарплатой 130 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Средняя зарплата преподавателей в регионе составляет 36,4 тысячи рублей. При этом зарплаты педагогам порой превышают 100 тысяч рублей, выяснили исследователи сервиса hh.ru.
К примеру, в Екатеринбурге ищут преподавателя русского языка для подготовки к ЕГЭ в онлайн-школу. Ежемесячная зарплата, которую хотят предложить сотруднику, составляет 130 тысяч рублей.
Также в ТОП высокооплачиваемых вакансий в сфере преподавания входит «учитель математики» в поселке Совхозный, где зарплаты колеблются от 70 до 150 тысяч рублей.
Учителям английского языка за удаленную работу предлагают заплатить до 100 тысяч рублей, а преподавателям вокала — от 50 до 120 тысяч рублей. Сейчас в Свердловской области вакантно 454 предложения о работе для педагогов.
Ранее сообщалось, что некоторым свердловским учителям поднимут зарплату.