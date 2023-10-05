В Екатеринбурге появится новый жилой район

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Проект нового района презентовали на строительном форуме 100+ Technobuild. По словам руководителя компании «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова, на этой территории сейчас есть бизнес-парк и логистический центр маркетплейса Wildberries, а также агрокластер и торговые площадки, пишет «ФедералПресс».
Кроме того, в этом районе проложат трамвайную линию. Она продолжит линию, проходящую через Солнечный микрорайон. Начало строительных работ на новой территории запланировано на 2024 год. Завершатся они в 2035 году.
За это время в районе появится более четырех квадратных метров коммерческих и жилых зданий.
Напомним, в Екатеринбурге на Уралмаше появится новый жилой комплекс. Его строительство начнется в 2024 году.