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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Екатеринбурге появится новый жилой район

В Екатеринбурге появится новый жилой район

5 октября 2023, 07:24
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет возведен новый жилой район Горнощитской.

Проект нового района презентовали на строительном форуме 100+ Technobuild. По словам руководителя компании «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова, на этой территории сейчас есть бизнес-парк и логистический центр маркетплейса Wildberries, а также агрокластер и торговые площадки, пишет «ФедералПресс».

Кроме того, в этом районе проложат трамвайную линию. Она продолжит линию, проходящую через Солнечный микрорайон. Начало строительных работ на новой территории запланировано на 2024 год. Завершатся они в 2035 году.

За это время в районе появится более четырех квадратных метров коммерческих и жилых зданий.

Напомним, в Екатеринбурге на Уралмаше появится новый жилой комплекс. Его строительство начнется в 2024 году.

В Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплекс
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